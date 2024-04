Bodkin: trailer e data di uscita della commedia dark prodotta da Barack e Michelle Obama

Netflix offre la prima anticipazione di Bodkin, la prossima commedia thriller dark su un gruppo eterogeneo di podcaster (Will Forte, Siobhán Cullen, Robyn Cara) che si mettono a indagare sulla misteriosa scomparsa di tre sconosciuti in una pittoresca cittadina costiera irlandese.

In uscita il 9 maggio, Bodkin è una produzione della Higher Ground di Barack e Michelle Obama, già produttori di Il mondo dietro di te). David Wilmot (Station Eleven) e Chris Walley (The Last Voyage of the Demeter) sono i protagonisti di questo thriller in sette episodi girato in Irlanda.

I dettagli della serie

Forte interpreta Gilbert, un podcaster americano affascinante, aperto ed entusiasta, a caccia della sua prossima grande storia. Originario di Chicago, la famiglia di Gilbert è emigrata da Cork e spera di scoprire le sue radici irlandesi. Cullen interpreta Dove, un giornalista investigativo di Dublino dal carattere duro, dotato di un preciso rilevatore di stronzate e di un sano disprezzo per l'autorità e l'ipocrisia. Cara interpreta Emmy, una ricercatrice brillante, divertente e desiderosa di piacere che aiuta Gilbert a organizzare il podcast.

Bodkin è stato creato da Jez Scharf (Mister Biscuits, The UnDream). Scharf e Alex Metcalf (The Loudest Voice, Sharp Objects) sono co-showrunner e produttori esecutivi insieme agli Obama, insieme a Tonia Davis per Higher Ground di Netflix, David Flynn e Paul Lee per wiip e Nne Ebong per Netflix.