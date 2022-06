Will Forte protagonista di Bodkin, serie prodotta da Barak e Michelle Obama per Netflix

Will Forte sarà un americano entusiasta trapiantato a Dublino in Bodkin, serie Netflix prodotta da Barak e Michelle Obama.

Will Forte sarà protagonista di Bodkin, dramma prodotto da Barack e Michelle Obama per conto di Netflix. La serie, creata da Jez Scharf, è incentrata su un gruppo di podcaster che indagano sul caso di una persona scomparsa in una cittadina irlandese. Nel corso delle indagini, il gruppo porterà alla luce un mistero molto più vasto e ramificato di quanto inizialmente previsto.

Oltre a Will Forte, il cast di Bodkin comprende anche Siobhán Cullen, Robyn Cara, David Wilmot e Chris Walley.

Forte interpreterà Gilbert Power, un americano aperto ed entusiasta trapiantato a Dublino che si troverà a collaborare con i podcaster. L'attore è noto per le serie MacGruber e L'ultimo uomo sulla Terra, in cui ha mostrato le sue innate doti comiche.

Bodkin è un thriller cupo con venature sarcastiche su un gruppo eterogeneo di podcaster che ha deciso di indagare sulla misteriosa scomparsa di tre sconosciuti in un'idilliaca cittadina costiera irlandese. Ma una volta che iniziano a tirare i fili del mistero, scoprono una storia molto più grande e più strana di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Mentre i nostri eroi cercano di discernere i fatti dalla finzione - sul caso, sui loro colleghi e, cosa più dolorosa, su se stessi - la serie sfida la nostra percezione della verità ed espone le storie che ci raccontiamo per giustificare le nostre convinzioni o convalidare le nostre paure.

Bodkin è prodotta dalla Higher Ground Productions, compagnia fondata da Barak e Michelle Obama.