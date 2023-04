Bobby Meritorious, Robert De Niro sarà nella serie targata Paramount+

Le produzioni originali di Paramount+ aumentano, il servizio streaming ha annunciato che Robert De Niro farà parte del cast di Bobby Meritorious, descritto come un poliziesco. La notizia, data in esclusiva da Deadline, riporta che la serie sarà scritta da Billy Ray, noto per aver firmato le sceneggiature di Terminator - Destino oscuro, Hunger Game e della miniserie Sfida al presidente - The Comey Rule.

Bobby Meritorious è ambientata nell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, descritto come un regno da cui derivano poteri, apparentemente, illimitati. Avery "The Sage" Accomando, un informatore, è pronto a fare a pezzi questa storica istituzione. Solo un uomo può fermarlo, un leggendario ex poliziotto diventato procuratore, affettuosamente conosciuto come Bobby Meritorious. La battaglia tra questi due giganti è una lotta per la giustizia stessa. Secondo le anticipazioni di Deadline, all'attore di C'era una volta in America è stato affidato il ruolo dell'informatore.

Robert De Niro sarà anche produttore esecutivo insieme alla sua partner di produzione Jane Rosenthal e Berry Welsh della Tribeca Productions. Billy Ray figura anche come showrunner e produttore esecutivo. Tra i produttori esecutivi ci sono Peter Gethers e Preet Bahara, quest'ultimo è stato procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York tra il 2009 e il 2017.

Poche settimane fa era stata annunciata la partecipazione di Robert De Niro alla miniserie Zero Day, un prodotto targato Netflix. In questo caso ci troviamo di fronte ad un thriller politico firmato da Eric Newman, Noah Oppenheim e Michael S. Schmidt, giornalista e autore, vincitore per due volte del Premio Pulitzer.