Robert De Niro sarà il protagonista della miniserie Zero Day

Zero Day, prodotta per Netflix, che segnerà il debutto di Robert De Niro come protagonista di una miniserie televisiva.

Robert De Niro ha scelto il progetto con cui compierà il suo debutto come protagonista in una miniserie: il progetto intitolato Zero Day, che sarà realizzato per Netflix.

La piattaforma di streaming ha ordinato la produzione di sei puntate, dopo aver svelato a novembre che lo sviluppo del titolo era iniziato.

I portavoce della piattaforma di streaming hanno svelato che Lesli Linka Glatter sarà la regista di Zero Day, dopo aver lavorato dietro la macchina da presa di show come Mad Men, Homeland, Twin Peaks, Grey's Anatomy, The Good Wife, True Blood e The Walking Dead.

Per ora non sono stati svelati i dettagli del ruolo affidato a Robert De Niro nel progetto per Netflix.

La miniserie, secondo quanto rivelato da Variety, si pone le domande che ci facciamo tutti: come troviamo la verità in un mondo in crisi e che sembra essere fatto a pezzi da forze che non possiamo controllare? E in un'epoca piena di teorie sulle cospirazioni e sotterfugi, quanto di queste forze è frutto di ciò che facciamo, forse persino della nostra immaginazione?

La serie è stata creata da Eric Newman e Noah Oppenheim, coinvolti anche con l'incarico di sceneggiatori e produttori esecutivi, insieme al premio Pulitzer Michael S. Schmidt. De Niro farà poi parte del team di produttori.

Peter Friedlander, responsabile di Netflix, ha dichiarato: "Zero Day è un thriller sulle cospirazioni astuto e adrenalinico che manterrà gli spettatori incollati alle sedie. Che onore avere questi talenti di primo livello coinvolti, guidati dall'iconico Robert De Niro e con una storia portata in vita dai talenti senza paragone di Eric Newman, Noah Oppenheim, Lesli Linka Glatter e Michael S. Schmidt".

Robert De Niro ha già lavorato per il piccolo schermo in occasione di progetti come il film tv The Wizard of Lies.