Bob Odenkirk: "Jeremy Irons mi ha urlato contro perché gli avevo scritto un monologo pessimo per il SNL"

Bob Odenkirk ha fatto uscire dai gangheri Jeremy Irons scrivendogli un monologo terribile per la sua apparizione al Saturday Night Live.

Jeremy Irons con l'Emmy Award

Ospite dell'Howard Stern Show per promuovere il suo revenge thriller Io sono nessuno, Bob Odenkirk ha svelato una storia divertente sulla sua collaborazione con Jeremy Irons.

"Rob Schneider e io avevamo scritto questo monologo, e non era eccezionale" ha ricordato Odenkirk, ridendo. "Era davvero furioso."

Imitando l'accento di Irons, Odenkirk ha esclamato: "Non posso dire questo. Posso cantante. Posso ballare. Sono un attore Shakespeariano. E volete farmi dire questo!"

Bob Odenkirk ha poi rivelato di aver registrato segretamente la sfuriata: "Avevo questo piccolo registratore, e l'ho fatto partire perché era strepitoso. L'ho fatto sentire a un sacco di persone. Non so che fine abbia fatto. E Jeremy aveva ragione, Dio lo benedica. Non è stato un gran monologo. Ma lui è fantastico."