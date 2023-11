Il conte di Montecristo: Jeremy Irons si unisce al cast della serie diretta da Bille August

Il premio Oscar Jeremy Irons si unisce al prestigioso cast della serie evento dell'Alleanza Europea Il Conte di Montecristo, prodotta da PALOMAR (Italia), in collaborazione con DEMD Productions (Francia) e in collaborazione con Rai Fiction e diretta dal premio Oscar Bille August.

House of Gucci: Jeremy Irons in un primo piano

Per questa sua terza collaborazione con il noto regista, Irons interpreterà l'iconico abate Faria, l'anziano prete che stringe un'intensa amicizia con Edmond Dantès, interpretato dall'attore inglese Sam Claflin (Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare, Hunger Games, Peaky Blinders, Daisy Jones & the Six). Faria gioca un ruolo fondamentale nel piano di vendetta del protagonista nell'amatissimo romanzo senza tempo "Il Conte di Montecristo" di Alexandre Dumas, una delle opere letterarie francesi più famose al mondo.

Irons è noto per film come Inseparabili, Il mistero von Bulow (per il quale ha ricevuto il premio Oscar come miglior attore protagonista), La casa degli spiriti, House of Gucci e per il suo memorabile ruolo nella serie tv Watchmen. Le riprese della serie si svolgeranno a Malta nel corso delle prossime settimane.

Next time I'll aim for the heart: Ana Girardot in un'immagine del thriller

Il cast comprende anche Ana Girardot (Les Revenants - Quando ritornano, Escobar) nel ruolo di Mercedes, oltre a Mikkel Boe Følsgaard (Royal Affair, The Rain, Ehrengard: l'arte della seduzione), Blake Ritson, Karla-Simone Spence, Michele Riondino, Lino Guanciale, Gabriella Pession e Nicolas Maupas.

La sinossi dello show recita: "Ingiustamente accusato di tradimento, Edmond Dantes, un marinaio diciannovenne, viene imprigionato senza processo nel castello d'If, una cupa isola-fortezza al largo di Marsiglia. Dopo molti anni di prigionia riesce finalmente a scappare e, celato dietro l'identità del conte di Montecristo, progetta di vendicarsi di coloro che lo hanno ingiustamente incolpato."