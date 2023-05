Kit Harington, Naomi Scott e Jeremy Irons nell'epic romance Eternal Love

Prendete Kit Harington, Naomi Scott e Jeremy Irons e metteteli insieme per un film romantico dai tratti epici come Eternal Love... Village Roadshow Pictures lo ha fatto, e presenterà la pellicola al mercato di Cannes, come riporta anche Variety.

Il Re del Nord, la Principessa Jasmine e Alfred faranno squadra per una storia romantica dal sapore fantastico: Eternal Love, film scritto e diretto da Yaniv Raz (Dr. Bird's Advice for Sad Poets) avrà infatti come protagonisti Kit Harington, Naomi Scott e Jeremy Irons.

Secondo la sinossi ufficiale della pellicola, Naomi Scott interpreta Cassie "una giovane donna che rassegnata ormai a vivere una vita di invulnerabilità emotiva, almeno fino a qiuando non incontrerà Virgil (Harington) un cartografo che realizza mappe di mondi di fantasia. Assieme al suo partner Malcolm, un uomo eclettico interpretato da Jeremy Irons, la coppia proverà ancora e ancora a viaggiare nel tempo al fine di risvegliare nuovamente la voglia d'amare di Cassie".

Cannes 2023: Michael Douglas riceverà la Palma d'Oro alla carriera

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito, come la possibile data d'uscita di Eternal Love, ma vi terremo aggiornati.