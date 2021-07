Bob Odenkirk è in condizioni stabili dopo un problema cardiaco

Bob Odenkirk, come rivela un comunicato ufficiale, è in condizioni stabili dopo aver avuto un problema cardiaco nella giornata del 27 luglio durante le riprese di Better Call Saul in New Mexico.

L'attore era impegnato nella realizzazione delle puntate inedite dello show prequel di Breaking Bad quando si è sentito male e ha dovuto essere portato in ospedale.

Non succede... ma se succede: Bob Odenkirk in una scena del film

Il portavoce di Bob Odenkirk ha dichiarato: "Possiamo confermare che è in condizioni stabili dopo un incidente di tipo cardiaco. Lui e la sua famiglia vorrebbero esprimere gratitudine per gli incredibili dottori e le fantastiche infermiere che si occupano di lui, e per il cast, la troupe e i produttori che sono rimasti al suo fianco. Gli Odenkirk vorrebbero inoltre ringraziare tutti per l'incredibile numero di auguri di pronta guarigione. La famiglia chiede di rispettarne la privacy mentre Bob affronta la sua convalescenza".

Nelle ultime ore Odenkirk ha ricevuto gli auguri e gli incoraggiamenti da parte di molti colleghi come David Cross, che ha creato e recitato con lui Mr. Show with Bob and David, Michael McKean e Bryan Cranston, il protagonista di Breaking Bad che aveva chiesto di inviare a Bob pensieri positivi e pregare per lui mentre si trovava in ospedale ad Albuquerque.