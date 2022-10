BMF: le prime immagini in anteprima della seconda stagione della serie Lionsgate+

Lionsgate+ ha appena rilasciato le prime immagini in anteprima della seconda stagione di BMF con i membri del cast Demetrius "Lil Meech" Flenory Jr. (Demetrius Flenory Sr.), Da' Vinchi (Terry Flenory), Russell Hornsby (Charles Flenory), Michole Briana White (Lucille Flenory), Myles Truitt (B-Mickie), LaLa Anthony (Markisha), il premio Oscar Mo'Nique (Goldie), Leslie Jones (SAC Chambers) e Caresha "Yung Miami'' Brownlee (Deanna Washington).

La seconda stagione della serie originale tornerà a gennaio 2023 e sarà incentrata sulla famiglia, la lealtà e la fratellanza, ed esplorerà le complesse relazioni familiari dei fratelli - con i loro genitori e tra di loro - nell'espansione dell'attività mentre sono alla continua ricerca del sogno americano.

La serie è basata sulla storia vera di Demetrius "Big Meech" Flenory e Terry "Southwest T" Flenory, due fratelli di Detroit che hanno creato la più grande rete nazionale di distribuzione di droga nella storia americana e l'hanno gestita per 22 anni, una durata senza precedenti.

BMF è prodotta da Curtis "50 Cent" Jackson (co-creatore del Power Universe, For Life), insieme allo showrunner, produttore esecutivo, scrittore Randy Huggins (Star, Rebel, Power). Anthony Wilson e Anne Clements sono anche produttori esecutivi della serie. BMF è prodotta dalla G-Unit Film and Television di Curtis "50 Cent" Jackson in associazione con Lionsgate Television per LIONSGATE+.