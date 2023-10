Blumhouse: la collection Blu-ray con 10 fra i suoi film più spaventosi è in offerta su Amazon

Se alla ricerca di qualcosa da vedere per Halloween siete nel posto giusto, dato che Amazon ha messo in offerta la collection Blu-ray che include 10 film imperdibili targati Blumhouse Productions.

Il periodo di Halloween è perfetto per recuperare alcuni dei film più spaventosi che le sale cinematografiche abbiano mai visto. Ad oggi non si può parlare di horror cinematografico senza accennare, neanche una volta, alla Blumhouse Productions, una casa di produzione americana fondata nel 2000 da Jason Blum. Alcuni dei suoi lavori hanno traumatizzato per sempre un'intera generazione, ottenendo un posto di tutto diritto nell'immaginario orrorifico contemporaneo al cinema. E se vi dicessimo che la collezione che include 10 delle sue pellicole, in Blu-ray, è attualmente in offerta su Amazon?

Sul sito potete trovarla attualmente parlando a 22,44€, con uno sconto del 19% sul prezzo segnato in precedenza. Se intenzionati all'acquisto, o anche solamente alla ricerca di qualche informazione in più, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Nel dettaglio, stiamo parlando di un cofanetto dell'orrore, targato Blumhouse, che custodisce alcuni dei suoi film più spaventosi ed iconici. Nella confezione troverete 10 pellicole: La notte del giudizio per sempre, L'uomo invisibile, Halloween, Freaky, The visit, Split, Ouija: l'origine del male, Auguri per la tua morte, Obbligo o verità e Ma.

Una raccolta spaventosamente sfiziosa per Halloween

Nel mese di ottobre diventa quasi obbligatorio vedere qualche film horror, specialmente con l'avvicinarsi del giorno di Halloween. Allora perché non alimentare il mood generale con l'acquisto di un cofanetto perfetto e semplicemente calzante con la festività più tenebrosa e inquietante dell'anno? Avrete una bella lista di storie tra cui scegliere nella collection Blu-ray della Blumhouse, con pellicole ottime anche per tirare qualche strillo in compagnia degli amici più fidati.

Non solamente paura fine a se stessa, però, ma anche racconti indelebili e personaggi iconici, lavorati e plasmati per sorprendere il pubblico degli appassionati, e studiati per trasportarlo in mondi in cui tutto è apparentemente possibile.

Se anche voi siete fan dei lavori di Blumhouse, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare una collection come questa a un prezzo del genere.