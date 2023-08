Blue Beetle, il regista spiega l'importanza della prima scena post-credits

Blue Beetle è finalmente arrivato nelle sale e ha introdotto l'alter ego di Jaime Reyes sul grande schermo. Ma i fan dei fumetti DC sanno benissimo nel corso degli anni ci siano state diverse incarnazioni di Blue Beetle, tra cui quella di Ted Kord. Ed è proprio quello che accade nella prima scena post-credits del film, come spiegato dal regista Ángel Manuel Soto.

ATTENZIONE SPOILER

Viene infatti inquadrato uno schermo che recita un messaggio inviato da Ted Kord che rivela di essere intrappolato da qualche parte e chiede aiuto "Ted Kord è vivo, è presente all'interno del film senza mai farsi vedere. E abbiamo mostrato il conflitto interiore della figlia, Jenny Kord, che pensa suo padre sia scomparso. Volevamo dare una chiusura al suo personaggio e al tempo stesso lasciare le porte aperte per il futuro perchè il fatto che Ted sia ancora vivo cambia completamente la dinamica".

Il regista ha poi aggiunto: "Non abbiamo ancora spiegato come mai sia rimasto intrappolato, dove si trovi e perchè ha mandato quel messaggio. Sappiamo soltanto che in futuro tornerà, da solo o con Booster Gold. C'è una moltitudine di possibilità".

Blue Beetle, Ángel Manuel Soto: "Non servono poteri per essere eroi"

Blue Beetle, tagliato un cameo di Batman?

Nei giorni scorsi si vociferava di come dal film fosse stato rimosso un cameo del Batman di Ben Affleck, ma il rumor è stato prontamente smentito da James Gunn. "Non ho mai sentito di un cameo vocale di Ben Affleck in Blue Beetle, e nemmeno Peter lo ha affatto. Nè tantomeno di un cameo tagliato" ha scritto su Twitter.

In ogni caso all'interno del film sono presenti vari riferimenti ai più importanti eroi della DC e Blue Beetle avrà un futuro importante all'interno del nuovo DC Universe.