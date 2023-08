Blue Beetle: il regista annuncia a Xolo Maridueña che è la star del film in un video condiviso online

Il regista Angel Manuel Soto ha condiviso online il video del momento in cui ha comunicato a Xolo Maridueña che aveva ottenuto il ruolo di Jaime Reyes nel film Blue Beetle.

Nell'emozionante filmato si assiste alla reazione del giovane attore e alla conversazione del filmmaker con la madre dell'attore, durante la quale si spiega come la famiglia di Xolo abbia una grande passione per i fumetti.

Il post del regista

Il post di Angel Manuel Soto è accompagnato da una didascalia in cui si dichiara: "Ricordando il momento in cui Xolo Mariduena è diventato il nostro Blue Beetle. Ti voglio bene ragazzo mio. Sono così orgoglioso di te, come persona e come professionista, e non vedo l'ora che il mondo veda cosa hai da offrire".

Il regista del film DC ha aggiunto: "Grazie per essere il supereroe di cui abbiamo bisogno ora. Non solo ho potuto invitare Xolo nella nostra famiglia Reyes, ma ho potuto condividere la notizia con la sua famiglia rivelando che il nostro primo supereroe latinoamericano era qui".

La trama di Blue Beetle

Nel film Blue Beetle, il giovane Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro solo per scoprire che le cose sono ben diverse da come le aveva lasciate. Mentre cerca di trovare il suo scopo nel mondo, il destino interviene quando Jaime si ritrova inaspettatamente tra le mani un'antica reliquia della biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Quando lo Scarabeo sceglie improvvisamente Jaime come suo ospite simbiotico, gli viene conferita un'incredibile armatura dotata di poteri straordinari che lo trasformerà nel supereroe noto come Blue Beetle.

Gli interpreti del film sono Xolo Mariduena, Adriana Barraza, Damían Alcázar, Elpidia Carrillo, Bruna Marquezine, Raoul Max Trujillo, Belissa Escobedo, Harvey Guillén, Susan Sarandon e George Lopez. Angel Manuel Soto dirige il film scritto da Gareth Dunnet-Alcocer, in arrivo nei cinema italiani il 17 agosto.