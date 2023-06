Blue Beetle: un nuovo teaser svela un'importante aggiunta al cast del cinecomic DC

Sta arrivando l'estate, e con essa anche Blue Beetle, il nuovo cinecomic DC con protagonista Xolo Maridueña. E nel cast del film, scopriamo ora grazie a un nuovo teaser, c'è anche un nome di spicco del panorama musicale globale: Becky G.

Ecco Khaji-Da

Rebbeca Marie Gomez a.k.a. Becky G. (che abbiamo già visto anche in veste d'attrice ad esempio nella serie tv Empire o nel film Power Rangers del 2017) presterà la voce a Khaji-Da, il simbionte alieno racchiuso all'interno dello scarabeo che sceglierà Jaime Reyes come degno possessore del suo potere.

Blue Beetle, Xolo Maridueña: "Walter Hamada mi disse che questo ruolo è molto importante per l'universo DC"

Cosa ci attende in Blue Beetle

"Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l'ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un'antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un'incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle" si legge nella sinossi ufficiale fornita da Warner Bros.

Nel film, oltre ai già citati Maridueña e Gomez, troveremo anche Adriana Barraza, Damían Alcázar, Elpidia Carrillo, Raoul Max Trujillo, Bruna Marquezine, Susan Sarandon e George Lopez, in aggiunta a Belissa Escobedo e Harvey Guillén.

Diretto da Angel Manuel Soto e con una sceneggiatura firmata da Gareth Dunnet-Alcocer, Blue Beetle arriverà ad agosto nelle sale.