Blue Beetle, il protagonista Xolo Maridueña: "Ho provato il costume, è fantastico"

Blue Beetle, film inizialmente destinato a HBO Max, arriverà ora nelle sale cinematografiche il 18 agosto 2023 e il protagonista Xolo Maridueña ha parlato del costume che indosserà sul set. La star di Cobra Kai non ha ancora iniziato le riprese, tuttavia ha potuto vedere da vicino l'outfit che indosserà per trasformarsi nel supereroe.

Xolo Mariduena interpreterà in Blue Beetle il ruolo di Jamie Reyes, un teenager che si imbatte in un misterioso oggetto che gli permette di ottenere dei superpoteri.

L'attore, intervistato da USA Today, ha raccontato: "Abbiamo fatto due prove costumi. Sperano che per l'inizio delle riprese io abbia aumentato un po' la mia massa muscolare. Ma ho visto il costume e ha un aspetto fantastico!".

Angel Manuel Soto si occuperà della regia del progetto con al centro il teenager messicano-americano chiamato Jaime Reyes, la parte affidata a Xolo Mariduena. Mentre tornava a casa da scuola insieme ai suoi due migliori amici Paco e Brenda, il ragazzo ha scoperto lo scarabeo di Blue Beetle, mezzo sepolto in un edificio abbandonato. Reyes ha portato lo scarabeo a casa, per capire cosa fosse e di notte l'oggetto ha preso vita, attaccandosi alla base della colonna vertebrale di Jaime e creando su di lui un'armatura extraterrestre che può essere modificata per cambiare la sua velocità e la sua forza, oltre a creare armi, ali e scudi.