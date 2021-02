Blue Beetle: Angel Manuel Soto regista del nuovo film della DC

Blue Beetle, il nuovo film DC, sarà diretto da Angel Manuel Soto che si occuperà quindi del progetto che introdurrà il primo supereroe di origini latino-americane.

Il personaggio ha debuttato nel mondo dei fumetti nel 1939 ed è stato creato da Charles Wojtkowski.

La sceneggiatura di Blue Beetle sarà firmata da Gareth Dunnet-Alcocer, già autore di Miss Bala e del remake di Scarface che verrà diretto da Luca Guadagnino.

La versione dell'eroe che verrà portata sul grande schermo da Angel Manuel Soto è ispirata a quella più recente proposta dalla storia raccontata tra le pagine e sarà quindi un teenager messicano-americano chiamato Jaime Reyes. Il ragazzo ha scoperto lo scarabeo di Blue Beetle mentre tornava a casa da scuola insieme ai suoi due migliori amici Paco e Brenda, mezzo sepolto in un edificio abbandonato. Reyes ha portato lo scarabeo a casa, per capire cosa fosse e di notte l'oggetto ha preso vita, attaccandosi alla base della colonna vertebrale di Jaime e creando su di lui un'armatura extraterrestre che può essere modificata per cambiare la sua velocità e la sua forza, oltre a creare armi, ali e scudi.

Soto ha debuttato come regista nel 2015 con il film La Granha e ha poi realizzato Charm City Kibgs e 12 O'Clock Boys.