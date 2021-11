Black Adam, Dwayne Johnson sul primo montaggio: "Felice, ma non ancora soddisfatto"

Dwayne Johnson ha parlato del lavoro in corso sul film Black Adam, di cui è stato mostrato un teaser durante il DC Fan Dome, rivelando che c'è ancora molto da fare.

L'attore e produttore del progetto da oltre un decennio sta impegnandosi per portare sul grande schermo il personaggio e i fan stanno attendendo con grande curiosità il risultato finale dei suoi sforzi.

Intervistato da Collider, Dwayne Johnson ha ora raccontato: "Penso che con Black Adam siamo arrivati a un punto davvero buono. Credo che ora sia il momento in cui ci possiamo concedere del tempo, anche se c'è comunque una certa esigenza di mantenere il ritmo di lavoro perché il film deve essere pronto per la prossima estate".

La star ha inoltre aggiunto: "Penso che Jaume Collet-Serra abbia proposto un primo montaggio grandioso. E Black Adam è quel tipo di film che, fin dall'inizio, ha tutte le carte in regola per essere qualcosa di unico".

Dwayne ha quindi parlato del progetto ricordando: "Tutto è iniziato con l'ambizione, ma poi ha preso il via con il nostro regista ed è davvero ambizioso. Proviene inoltre da un gruppo di filmmaker spagnoli di grande talento che vogliono arivare e innovare il settore e l'arte, e penso che lo faccia in modo grandioso. Apprezzo inoltre che a questo punto del lavoro compiuto sul montaggio sia chiaro quale sia il codice morale di Black Adam che lo definisce e penso sia davvero importante mentre costruiamo il personaggio, il franchise e la JSA, dobbiamo introdurre quei personaggi e dare loro spazio nel modo giusto".

Johnson è però particolarmente esigente per quanto riguarda il montaggio: "Sono felice, ma non ancora soddisfatto, e continueremo a lavorarci. E il teaser che abbiamo mostrato tre settimane fa era un buon modo per anticipare quello che arriverà".

Il produttore Hiram Garcia ha invece espresso maggiore entusiasmo dichiarando che è chiaro che sia qualcosa di speciale: "Penso che i fan lo ameranno e credo che con quello che abbiamo mostrato al DC FanDome siamo riusciti a spiegare quale sarà l'atmosfera. Sarà divertente, ma Black Adam è un antieroe davvero diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, è molto diverso da Shazam!, è veramente diverso rispetto a Superman".

Nel cast ci saranno anche Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman, Noah Centineo che sarà Atom Smasher, Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone, Pierce Brosnan che interpreterà il Doctor Fate, e Sarah Shahi nel ruolo di Adrianna Tomaz. Tra gli interpreti ci saranno poi Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer, e Bodhi Sabongui.