Wong Kar-Wai svela Blossoms, sequel di In The Mood for Love e 2046

Wong Kar-Wai tornerà alla regia con un film intitolato Blossoms e il filmmaker ha confermato sarà il sequel ideale di In the Mood for Love e 2046 e arriverà nelle sale negli ultimi mesi del 2019 o all'inizio del 2020. Il progetto si ispira al romanzo scritto nel 2013 da Jin Yucheng e racconta la storia di tre abitanti di Shangai alla fine della rivoluzione culturale avvenuta in Cina dagli anni '60 al 1990.

Blossoms, secondo quanto dichiarato da Wong Kar-Wai, avrà un legame con la sua vita personale: "Shangai è la mia città natale e il periodo descritto nel libro è quello della mia assenza perché sono andato a Hong Kong quando avevo diciannove anni, nel 1963. Non sono ritornato a Shangai prima dell'inizio degli anni Novanta. Questa è la mia opportunità per recuperare tutto quello che ho perso".

Il filmmaker considera il lungometraggio come il terzo capitolo di una trilogia composta anche da In the Mood for Love e 2046, anche se in precedenza si era parlato di Days of being wild come il tassello che componeva la trilogia ideata da Wong.

In 2046 uno scrittore, dopo aver perso l'unico amore della sua vita, cerca nella memoria e nelle altre donne brandelli della donna che non avrà mai più. Il titolo fa riferimento a un posto, un tempo, un libro, il numero di una camera d'albergo, la stessa in cui Tony Leung e Maggie Cheung si vedevano proprio in In the Mood for Love.

Blossoms segnerà il ritorno del maestro del cinema cinese dopo un'assenza dietro la macchina da presa iniziata nel 2013.