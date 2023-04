Bloodshot, trama e cast del film con Vin Diesel, stasera 14 aprile su Italia 1

Stasera 14 aprile su Italia 1 va in onda Bloodshot: trama e cast del film con Vin Diesel

Fantascienza ed avventura sono alla base di Bloodshot, il film che Italia 1 manda in onda stasera 14 aprile in prima serata. La pellicola è stata diretta da Dave Wilson, la sceneggiatura è di Eric Heisserer e Jeff Wadlow. Trama, curiosità, trailer e cast del lungometraggio.

Bloodshot: Vin Diesel con Eiza Gonzalez in una scena del film

Bloodshot: Trama

Dopo essere stato ucciso, il soldato americano Ray è stato riportato in vita grazie alla nanotecnologia della RST Corporation. Il suo corpo viene meccanizzato e Ray, più uomo che robot, acquista diverse abilità. Oltre a essere dotato di una forza incredibile, adesso può rigenerare le sue ferite e guarire istantaneamente; inoltre, può mutare forma e interagire con altre forme tecnologiche. Per renderlo il soldato perfetto, la compagnia si è anche appropriata della sua mente, gestendo con pochi scrupoli i vari ricordi che egli conservava.

Bloodshot: una scena del film con Sam Heughan

Quando il dottor Emil Harting ricostruisce l'immagine della moglie di Ray, Gina, fa riaffiorare anche il suo omicidio. L'assassino ha però un viso diverso: quello dell'uomo che Ray deve eliminare nella sua prossima missione. Inevitabilmente, il soldato affilerà le proprie armi, in cerca di vendetta.

Bloodshot: una scena del film con Vin Diesel

Più si va avanti, però, e Rey riconoscerà sempre meno cosa sia veramente reale. Così, il giovane scienziato Wilfred Wigans gli rivela che la RST lo sta manipolando, il militare sarà determinato a scoprire la verità a ogni costo.

Bloodshot: Curiosità

Bloodshot: Guy Pearce e Vin Diesel in una scena del film

Bloodshot, non è stato distribuito nelle sale italiane a causa dell'emergenza sanitaria, ma solamente in video on demand. La pellicola e l'adattamento cinematografico del fumetto Bloodshot creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton.

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Bloodshot: Interpreti e personaggi