Bloodshoot 2: Vin Diesel tornerà nel sequel già in lavorazione

Sono stati confermati i piani per il sequel di Bloodshoot, il film con Vin Diesel che dovrebbe tornare nei panni del super soldato dei fumetti targati Valiant.

Il sequel di Bloodshoot, adattamento dell'omonimo fumetto della Valiant uscito lo scorso marzo, si farà e a quanto pare sarebbe già in lavorazione, come dal CEO di DMG, e come protagonista tornerà Vin Diesel nei panni del super soldato.

Bloodshot: un primo piano di Vin Diesel

La notizia è infatti stata confermata da Dan Mintz, CEO di DMG, in un'intervista a CBR in cui riconosce il successo del primo film e afferma che le basi per un sequel sono molto solide:

"Penso che [Bloodshot] abbia avuto molto successo, molte persone l'hanno visto e ha funzionato molto bene al momento del lancio, ma non puoi usare lo stesso processo di valutazione, pre-COVID, per questo. Vin Diesel e il cast ci saranno ancora? Sì, perché ha funzionato così bene e la risposta è stata così buona"

Nonostante Bloodshot non sia stato molto apprezzato dalla critica, al momento dell'uscita ha riscosso l'interesse dei fan nonostante gli ostacoli dovuti all'emergenza sanitaria, infatti è stato il film più visto su Amazon Prime nei suoi primi tre giorni dal rilascio, quindi le basi per un sequel sono solide.

È difficile però dire ora cosa accadrà al franchise di Bloodshot dopo questo sequel, ma sembrerebbe che potrebbe seguire l'esempio dell'MCU e del DCEU ed essere l'inizio di futuri adattamenti cinematografici di Valiant Comics.