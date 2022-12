Blood: Michelle Monaghan lotta per proteggere il suo bambino vampiro nel trailer

Michelle Monaghan lotta per proteggere il suo bambino vampirizzato nel trailer di Blood, horror diretto da Brad Anderson.

Michelle Monaghan fa di tutto per proteggere suo figlio nel trailer di Blood, horror diretto da regista Brad Anderson e prodotto da Vertical Limits.

Il film scritto da Will Honley segue Jess (Michelle Monaghan), infermiera e madre recentemente separata dal marito (Skeet Ulrich), che si trasferisce con la figlia Tyler (Skylar Morgan Jones) e il figlio piccolo Owen (Finlay Wojtak-Hissong) nella sua vecchia fattoria. Poco dopo essersi sistemati, il cane di Owen fugge nel bosco e ritorna giorni dopo, inzuppato di sangue e rabbioso. Quando attacca e morde Owen, l'infezione risultante dal morso diventa ogni giorno più allarmante mentre il comportamento di Owen si rivela spaventoso e mortale. Mentre si addentra sempre di più nelle profondità della malattia, Jess scopre una cura inquietante, che la metterà alla prova spingendola a chiedersi fino a che punto è disposta a spingersi per mantenere in vita suo figlio.

Il trailer di Blood presenta una raccolta di scene inquietanti di Owen e alcune azioni discutibili della Jess di Monaghan, che dipinge un'immagine affascinante, ma spaventosa di una madre spinta sull'orlo della disperazione. Il film si preannuncia un nuovo sguardo sul genere dei vampiri e un'analisi stimolante sull'amore materno.

Blood vede nel cast anche June B. Wilde, Rodrigo Beilfuss ed Erik Athavale.