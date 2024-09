Blitz: Saoirse Ronan è una madre alla ricerca del figlio nel trailer del film di Steve McQueen

Apple TV+ ha condiviso online il trailer italiano di Blitz, il nuovo film scritto e diretto da Steve McQueen con star Saoirse Ronan.

Nel video si assiste a qualche emozionante scena in cui l'attrice interpreta una madre alla ricerca del figlio e delle terrificanti esperienze vissute dal piccolo George nel tentativo di ritornare a casa e dalle persone amate.

Cosa racconterà Blitz

Il film di Steve McQueen segue l'epico viaggio di George (Elliott Heffernan), un bambino di 9 anni nella Londra della Seconda Guerra Mondiale, mandato dalla mamma Rita (Saoirse Ronan) al sicuro nella campagna inglese. Il ragazzino, sconsolato e determinato a tornare da Rita e da suo nonno Gerald (Paul Weller) nell'East London, si avventura verso casa, ritrovandosi in grande pericolo, mentre una Rita sconvolta cerca il figlio scomparso.

I dettagli del film

Blitz è stato scritto e diretto dal premio Oscar e BAFTA, ed è interpretato da Saoirse Ronan e dall'esordiente Elliott Heffernan. Tra gli interpreti ci sono anche Harris Dickinson, Benjamin Clementine, Kathy Burke, Paul Weller, Stephen Graham, Leigh Gill, Mica Ricketts, CJ Beckford, Alex Jennings, Joshua McGuire, Hayley Squires, Erin Kellyman e Sally Messham.

La Lammas Park di McQueen produce insieme a Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title Films, Arnon Milchan, Yariv Milchan e Michael Schaefer per la New Regency, con i produttori Anita Overland e Adam Somner.

McQueen ha collaborato nuovamente con lo scenografo Adam Stockhausen ("12 anni schiavo", "Widows - Eredità criminale"), la costumista Jacqueline Durran ("Small Axe"), il compositore Hans Zimmer ("12 anni schiavo"), il direttore della fotografia Yorick Le Saux ("Piccole donne") e la make up designer Naomi Donne ("No Time To Die").