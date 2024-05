Saoirse Ronan è una giovane che affronta il suo passato nel trailer di The Outrun

Il 27 settembre debutterà nel Regno Unito il film The Outrun, con protagonista Saoirse Ronan e tratto dal libro scritto da Amy Liptrot, ecco il trailer.

Saoirse Ronan è la protagonista del film The Outrun, il progetto tratto dall'autobiografia di Amy Liptrot di cui è stato condiviso online il trailer.

Il film diretto da Nora Fingscheidt ha debuttato al Sundance Film Festival ed è stato successivamente presentato anche alla Berlinale nella sezione Panorama.

Cosa racconta il film

Nel film The Outrun, tratto dal libro pubblicato nel 2016 e diventato un bestseller internazionale, si racconta la storia di Rona, il personaggio interpretato da Saoirse Ronan.

La giovane è da poco uscita dal rehab e ritorna alle Isole Orcadi dopo oltre un decennio trascorso distante dai luoghi in cui è nata e cresciuta. Mentre si riavvicina alla realtà che ha contraddistinto il suo passato, i ricordi della sua infanzia si fondono con gli eventi recenti che l'hanno messa in difficoltà e portata a intraprendere il proprio percorso di recupero.

L'attrice, per interpretare la parte della protagonista, ha svelato di essersi immersa nella vita quotidiana di una fattoria scozzese, ritrovandosi persino a far nascere degli agnelli e iniziando il suo lavoro alle 4.30.

Nel trailer condiviso online si può ora vedere qualche scena che mostra il frutto della sua dedizione per interpretare nel migliore dei modi la storia scritta da Amy.

Il cast tecnico e creativo

Nora Fingscheidt è regista dell'adattamento cinematografico e ha firmato la sceneggiatura del film in collaborazione con la scrittrice Amy Liptrot.

L'attrice nominata ai premi Oscar Saoirse Ronan, oltre ad avere il ruolo della protagonista, è inoltre coinvolta come produttrice insieme a Sarah Brocklehurst, Jack Lowden, Dominic Norris, Ignacio Salazar-Simpson, Ricardo Marco, Jonas Weydenmann, e Jakob D. Weydenmann.

Nel cast ci sono anche Stephen Dillane, Nabil Elouahabi, Paapa Essiedu, e Danyal Ismail.