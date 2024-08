Blink Twice, Taylor Swift loda Zoë Kravitz: "Questo film è incredibile"

Taylor Swift ha lodato l'esordio alla regia della sua amica Zoë Kravitz con Blink Twice, condividendo la sua opinione sul film con star Channing Tatum.

La cantautrice e l'attrice hanno collaborato in passato scrivendo brani di successo come Lavender Haze e Karma.

I complimenti della star della musica

In una delle sue storie su Instagram, Taylor Swift ha condiviso la sua reazione a Blink Twice dichiarando senza mezzi termini: "Questo film è incredibile. Elettrizzante, contorto, divertente in modo arguto e visivamente spettacolare. Le performance sono fenomenali".

La star della musica ha quindi aggiunto: "Zoë Kravitz ha concettualizzato questo progetto, l'ha scritto, ha controllato in modo ossessivo tutti i dettagli e l'ha diretto con una visione così chiara e coraggiosa. Sono così colpita da quello che ha realizzato e non vedo l'ora di assistere mentre tutti scoprono questo film e questa brillante filmmaker".

Taylor ha aggiunto anche l'avvertimento richiesto da Amazon per quanto riguarda i contenuti del film, ricordando che il lungometraggio contiene tematiche mature, rappresentazione di violenza, anche di tipo sessuale.

La storia di Taylor

Cosa racconta Blink Twice

Nel film il miliardario dell'hi tech Slater King, interpretato da Tatum, incontra la cameriera Frida, parte affidata a Naomi Ackie, al suo gala di raccolta fondi, si stabilisce subito un forte feeling e la invita a unirsi ai suoi amici in una vacanza da sogno sulla sua isola privata, dove iniziano a verificarsi degli strani eventi. Frida comincia così a mettere in discussione la realtà che sta vivendo. C'è qualcosa che non va nell'isola e se vuole uscirne viva, dovrà scoprire la verità.

Oltre a dirigere Blink Twice, Zoe Kravitz ha scritto la sceneggiatura insieme a E.T. Feigenbaum, autore della serie reboot Alta fedeltà, che la vedeva protagonista.