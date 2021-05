Blindspotting: il trailer della serie con Jasmine Cephas Jones in arrivo su STARZPLAY

Blindspotting è la nuova serie in arrivo il 13 giugno su STARZPLAY e il trailer regala le prime sequenze della comedy nel cui cast c'è anche Helen Hunt.

Nel filmato si assiste a cosa accade quando una giovane e suo figlio devono trasferirsi dalla madre del suo compagno, che è stato arrestato. La situazione darà vita a momenti esilaranti e caotici, mettendo alla prova la giovane e suo figlio, tra problemi di lavoro e personali.

La serie Blindspotting è stata creata e prodotta da Rafael Casal (The Good Lord Bird - La storia di John Brown, Bad Education) e Daveed Diggs (Snowpiercer, Hamilton), entrambi protagonisti, produttori e autori dell'omonimo film.

La nuova serie STARZ Original sarà presentata in anteprima mondiale domenica 13 giugno su STARZPLAY in Europa, America Latina e Giappone, nonché negli Stati Uniti e in Canada su tutte le piattaforme STARZ. Il progetto sarà inoltre lanciato in anteprima mondiale nella selezione ufficiale del Tribeca Film Festival venerdì 11 giugno.

Blindspotting riprende la narrazione sei mesi dopo la scena finale dell'omonimo film ed è incentrata sulla protagonista Ashley che vive una vita borghese a Oakland fino a quando il suo compagno Miles viene improvvisamente incarcerato. Ashley si ritrova sola ad affrontare una crisi esistenziale, che sfocia tra l'isteria e la comicità quando è costretta ad andare a vivere con la madre e la sorella di lui.

La serie è interpretata da Jasmine Cephas Jones (#FreeRayshawn, Hamilton) nel ruolo della protagonista Ashley; l'artista musicale Benjamin Turner nel ruolo di Earl, un ragazzo appena uscito di prigione che indossa un monitor alla caviglia; Candace Nicholas-Lippman (Good Trouble) nel ruolo di Janelle, una cara amica di Ashley appena rientrata dopo molti anni all'estero; Jaylen Barron (Shameless, Free Rein) nel ruolo di Trish, la sorellastra di Miles; Atticus Woodward (Shameless) nel ruolo di Sean, il figlio dolce, intelligente ed energico di Ashley e Miles; Helen Hunt (Innamorati pazzi, Twister) nel ruolo di Rainey, la madre di Miles che tiene la famiglia sopra ogni altra cosa; e Rafael Casal che ritorna nel ruolo di Miles, compagno di Ashley da 12 anni.

Jess Wu Calder e Keith Calder di Snoot Entertainment (Quella notte a Miami, Anomalisa), sono con Rafael Casal e Daveed Diggs produttori esecutivi della serie. In qualità di produttori esecutivi ci sono anche Emily Gerson Saines, Ken Lee e Tim Palen di Barnyard Projects. La serie è prodotta per Starz dalla Lionsgate Television.