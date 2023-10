Blanca 2 stasera su Rai 1: anticipazioni trama e cast della puntata del 19 ottobre

Stasera, 19 ottobre, su Rai 1 in prima serata, alle 21:30, andrà in onda la terza puntata di Blanca 2, la serie con Maria Chiara Giannetta incentrata sull'omonimo personaggio dei romanzi scritti da Patrizia Rinaldi. La fiction è diretta da Jan Maria Michelini (i primi tre episodi) e da Michele Soavi (gli episodi dal 4 al 6). Trama e cast della puntata di questa sera.

Blanca: Trama, anticipazioni e cast

Trama

Al centro della serie troviamo Blanca, una giovane donna divenuta non vedente da bambina. La perdita della sorella maggiore, per mano di un fidanzato violento, le fa maturare un senso di giustizia molto forte, fino a spingerla a entrare in polizia. La sua specialità è il decodage, ossia l'ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, come ad esempio intercettazioni e interrogatori.

La seconda stagione

Nella seconda stagione avremo l'occasione per conoscere più in profondità il mondo della protagonista e scoprire segreti inaspettati sulla sua famiglia - più di quelli legati alla morte della sorella - che porteranno non pochi sconvolgimenti nella sua vita e in quella di chi le è vicino. E non solo: diventata consulente della Polizia genovese a tutti gli effetti, Blanca si trova ad affrontare anche sul lavoro sfide difficili e ad altro rischio, che la rendono nuovamente protagonista delle indagini del commissariato San Teodoro. La nostra recensione di Blanca 2.

Episodio del 19 ottobre: Angolo cieco

Blanca lavora a un caso di omicidio avvenuto allo stadio Ferraris e la sua amica Stella arriva a Genova per presentarle il nuovo fidanzato. Sul fronte sentimentale per Blanca non mancano le schermaglie con Liguori, che comincia a frequentare Veronica, mentre lei si avvicina ancora di più a Sebastiano. Lucia ha sempre bisogno di lei come punto di riferimento e Polibomber torna a minacciare il commissariato.

Dove vedere Blanca 2 e quante puntate sono

Blanca 2 va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai 1, inoltre è possibile vedere la serie anche in streaming su RaiPlay, e sull'app tramite smart tv, tablet e smartphone e Amazon Fire TV Stick. Gli episodi della seconda stagione di Blanca sono sei e ci accompagneranno per altrettante settimane. Il finale di stagione andrà in onda il 9 novembre.