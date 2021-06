Blake Lively e il toccante tributo a suo padre, morto a 74 anni (FOTO)

Blake Lively ha approfittato dei canali social per condividere una foto che la ritrae al fianco di suo padre Ernie, venuto a mancare la scorsa settimana all'età di 74 anni.

Il 3 giugno, Ernie Lively è morto all'età di 74 anni. A pochi giorni di distanza dalla dipartita del suo amato papà, l'attrice Blake Lively ha scelto di omaggiarlo pubblicamente, condividendo una foto tra le storie di Instagram che la ritrae al fianco dell'uomo. Nell'immagine in questione, Blake appoggia la testa sulla spalla di suo padre mentre lui le bacia la fronte. Uno scatto dolcissimo che lascia emergere tutto l'amore che solitamente lega un papà alla sua bambina. La star di Gossip Girl ha anche aggiunto un cuore marrone sopra la foto. Anche il marito di Blake, Ryan Reynolds, ha condiviso la foto nelle sue storie. Ernie Lively ha avuto in totale cinque figli con sua moglie Elaine, con cui ha condiviso 42 anni di matrimonio: Blake, Eric, Robyn, Lori e Jason.

Lively ha lavorato per 50 anni come attore ad Hollywood ed era noto per le sua apparizioni in numerosi show televisivi, tra cui Hazzard, X-Files e The West Wing. Per quanto riguarda il grande schermo, Ernie Lively è apparso anche in Scomodi omicidi, The Beverly Hillbillies, Passenger 57 e L'uomo della luna. Ha anche interpretato il padre di Blake in 4 amiche e un paio di jeans ed il suo sequel.

Ricordiamo che Ernie Lively è morto la scorsa settimana a Los Angeles, a causa di complicazioni cardiache, come ha confermato il suo portavoce a People, riferendo anche di un intervento chirurgico al cuore subito nel 2013. All'epoca diventò il primo paziente conosciuto a subire una terapia innovativa che includeva l'iniezione delle proprie cellule staminali nel cuore per riparare i muscoli e le arterie danneggiati. "Mi sono svegliato l'altra mattina e ho detto a mia moglie 'Non mi sentivo così bene da anni'", aveva dichiarato Ernie a PEOPLE dopo l'intervento, aggiungendo: "Mi sono trasferito nello Utah per la neve, ma non ero in grado di sciare. Non avevo letteralmente il cuore di farlo. Adesso sono entusiasta all'idea di poter vivere il resto della mia vita pienamente, senza l'obbligo di rimanere seduto. Il dottor Patel mi ha salvato la vita".