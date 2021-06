Ernie Lively è morto a 74 anni, il padre della star di Gossip Girl ha avuto una lunga carriera come attore

L'attore Ernie Lively è morto il 2 giugno 2021 a 74 anni, in carriera ha recitato in numerose serie tv e in film come Quattro e amiche e un paio di jeans in cui recitava accanto alla figlia Blake.

Ernie Lively è morto all'età di 74 anni il 2 giugno 2021, l'attore era il padre di Blake Lively e aveva recitato in numerose serie televisive come Fantasy Island e in vari film tra cui Quattro amiche e un paio di jeans, che gli aveva permesso di recitare accanto alla figlia.

La morte è avvenuta a Los Angeles il 2 giugno, a causa di alcune complicazioni cardiache.

Ernie Lively era nato il 29 gennaio 1947 a Baltimora ed era stato un marine, andato in missione anche in Vietnam, prima di intraprendere la carriera come attore e quella di acting coach e mentore, aiutando star come Alyson Hannigan, Brittany Murphy, Jason Priestley e Scott Grimes.

Negli anni '70 e '80 ha recitato in show come Una famiglia americana, Fantasy Island, e Hazzard. La sua attività nel settore televisivo lo ha portato a recitare anche in episodi di La signora in giallo, The West Wing, Seinfeld, Saranno famosi e thirtysomething.

Tra i film in cui ha recitato ci sono invece Turner e il casinario, Air America, Passegner 57.

Ernie ha inoltre recitato accanto alla figlia Blake Lively in 4 amiche e un paio di jeans nel 2005 e in occasione del sequel del film, distribuito nelle sale nel 2008.