Blake Lively assoluta protagonista stasera su Rai2 con i film Paradise Beach e Chiudi gli occhi

Un appuntamento speciale con Blake Lively quello di stasera su Rai2, dove, in prima e seconda serata, andranno in onda due film che vedono l'attrice americana assoluta protagonista.

Paradise Beach - Dentro l'incubo, in onda alle 21:20

Paradise Beach - Dentro l'incubo: un primo piano di Blake Lively

Nancy (Blake Lively) è una giovane studentessa in medicina che dopo la morte della madre, abbandona padre e sorellina per ritrovare una spiaggia sperduta di cui ha un ricordo felice con la mamma. E' una surfista e l'insenatura è ideale per farsi qualche corsa sulle onde dell'oceano blu. Non rivela ai suoi cari dove si trova, non c'è nessuno, a parte due giovani surfisti intenti a cavalcare le onde e Nancy si getta nelle "acque basse" per rendere catartico quel momento. Ma dopo un primo momento in cui il dolore è interiore, il male si materializza improvvisamente in un grande squalo bianco che fa strage dei due surfisti e inizia una lotta all'ultimo sangue con Nancy, ferita e rifugiatasi su uno scoglio per la bassa marea...

Paradise Beach - Dentro l'incubo è stato diretto nel 2016 dallo spagnolo Jaume Collet-Serra.

Chiudi gli occhi - All I See Is You, in onda alle 23:00

Chiudi gli occhi: Blake Lively e Jason Clarke in un'immagine del film

Blake Lively interpreta Gina, una giovane donna che ha perso la vista a causa di in un incidente stradale quando era bambina. Finora la sua vita dipendeva strettamente da suo marito James (Jason Clarke), ma un'operazione all'avanguardia le restituisce la vista all'occhio destro. La sua ritrovata indipendenza la porta a scoprire inquietanti verità sul suo matrimonio, che inizia a vacillare. E le minacce all'orizzonte non sono finite.

Chiudi gli occhi - All I See Is You è stato diretto da Marc Forster nel 2016.