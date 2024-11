Blade, Wesley Snipes potrebbe tornare in un prossimo progetto dell'MCU

Wesley Snipes ha fatto un memorabile ritorno nei panni di Blade in Deadpool & Wolverine, e ora sentiamo che l'originale Daywalker del grande schermo tornerà nel MCU prima di quanto pensiamo. "C'è stato un solo Blade. Ci sarà sempre e solo un solo Blade".

Questa frase è stata una pronunciata proprio dall'uccisore di vampiri durante Deadpool & Wolverine. Quando Logan (Hugh Jackman) e il Wade (Ryan Reynolds) vengono banditi nel Vuoto da Mr. Paradox (Matthew Macfadyen) in Deadpool e Wolverine.

I due qui scoprono che un gruppo di Varianti del Multiverso si è unito per opporsi a Cassandra Nova (Emma Corrin). Ad affiancare Elektra (Jennifer Garner), X-23 (Dafne Keen) e Channing Tatum nel ruolo di Gambit c'è nientemeno che Blade, interpretato ancora una volta da Snipes.

Blade, il ritorno nell'MCU è vicino?

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una situazione pericolosa

Con Mahershala Ali destinato a prendere il ruolo nel prossimo reboot dei Marvel Studios (anche se il progetto è stato recentemente tolto dalla programmazione della Marvel, sembra che la possibilità di vederlo al cinema sia ancora alta).

Proprio per questo, i fan pensavano che un possibile ritorno di Snipes fosse più che probabile una tantum, ma lo scoop MTTSH riporta ora che l'originale Daywalker tornerà sul grande schermo, e prima di quanto pensiamo.

Deadpool & Wolverine in 4K UHD: il debutto nell'Universo Marvel spacca ancora di più

Se Snipes avesse intenzione di riprendere il ruolo, un enorme evento multiversale come Avengers: Secret Wars sembrerebbe il film più logico, quindi forse ci sono piani per farlo tornare in un progetto precedente? Abbiamo sentito dire che potrebbe essere per qualcosa ambientato tra Avengers: Doomsday ed Avengers: Secret Wars, ma questo è tutto ciò che abbiamo a disposizione per il momento.

L'insider ha assegnato a Deadpool & Wolverine una classificazione ufficiale R per: "Violenza forte e sanguinosa e linguaggio in tutto il film, gore e riferimenti sessuali".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds in un'immagine tratta dal film

"I Marvel Studios presentano il loro errore più significativo fino ad oggi - Deadpool & Wolverine", si legge nella nuova sinossi. "Uno svogliato Wade Wilson si affanna nella vita civile. I suoi giorni come mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono alle spalle. Quando il suo mondo si trova di fronte a una minaccia universale, Wade deve indossare di nuovo i panni di un riluttante ancora più riluttante... riluttante? Più riluttante? Deve convincere un altrettanto riluttante Wolverine a... Cazzo! Le sinossi sono così f*ttutamente stupide".

Oltre a Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei ruoli principali, Deadpool e Wolverine vedranno il ritorno di Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) e Shioli Kutsuna (Yukio) nei rispettivi personaggi, A loro si aggiungeranno le new entry del franchise Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), che interpreteranno un agente televisivo e la controparte malvagia di Charles Xavier, Cassandra Nova.