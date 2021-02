Blade: Stacy Osei-Kuffour firmerà la sceneggiatura del reboot con Mahershala Ali

Blade tornerà nelle sale cinematografiche con un nuovo film con star Mahershala Ali e il compito di scrivere la sceneggiatura è stato affidato a Stacy Osei-Kuffour, già nel team di Watchmen.

I responsabili della Marvel hanno cercato con attenzione per ben sei mesi la persona giusta a cui affidare l'importante compito di delineare la storia che segnerà il ritorno del personaggio.

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, Mahershala Ali sarebbe stato coinvolto nelle fasi della ricerca e avrebbe segnalato Stacy Osei-Kuffour ai produttori. Il film, inoltre, sembra si intitolerà Blade, the Vampire Slayer.

La sceneggiatrice ha lavorato principalmente a New York ed è una commediografa e poeta. Negli ultimi anni ha ottenuto degli incarichi prestigiosi come story editor di Watchmen, Hunters e lavorando alla serie Pen15.

Attualmente i Marvel Studios non hanno scelto chi si occuperà della regia del reboot cinematografico della storia dedicata alle avventure del cacciatore di vampiri.

Il film con Mahershala Ali farà parte della Fase 5 dell'MCU e Kevin Feige ha svelato che è stato il due volte premio Oscar a contattarlo con la richiesta di interpretare il cacciatore di vampiri in un reboot dell'adattamento dei fumetti. Alcuni mesi dopo il sogno di Mahershala Ali è diventato realtà, permettendo così alla Marvel di concretizzare un ritorno che avevano pensato fosse adatto al mondo degli show televisivi.