Blade Runner: John Belushi e Frances McDormand nella versione fan made

Una nuova versione fan made di Blade Runner ha sconvolto il film di Ridley Scott introducendo una sfilza di nuovi attori, come Frances McDormand, Steve Martin, Gene Hackman, John Belushi e addirittura Greedo da Star Wars. I passatempi per trascorrere la quarantena in isolamento stanno evidentemente cominciando a scarseggiare, ma gli utenti di internet sanno sempre come farci passare una ventina di minuti in allegria.

In Blade Runner: The Lost Cut, il regista Leon Chase immagina di far scontrare il classico protagonista Harrison Ford con una squadra di attori a lui legati da precedenti lavori. Ecco quindi che la storia che tutti ormai conosciamo viene popolata di volti nuovi, che vanno a occupare il ruolo dei replicanti a cui Ford dà la caccia.

Nella storia di Blade Runner ci sono state tante versioni da perderne facilmente il conto... Ben sette diverse rielaborazioni di montaggio. La prima è versione del 1982 che venne mostrata in alcune città americane come proiezione di prova. Nello stesso anno venne creata una preview per San Diego, che coincide quasi interamente con il film uscito nelle sale di tutto il paese, la terza versione. Il cut internazionale conteneva invece alcune inedite scene violente, assenti nel nuovo assetto applicato per il passaggio televisivo americano nel 1986.

Blade Runner 2049 avrà un'unica versione ed è quella che vedremo al cinema!

Nel 1996 arriva poi il Director's Cut, per arrivare poi al Final Cut del 2007, l'unico in cui Ridley Scott ha avuto effettivamente il pieno controllo creativo del proprio materiale. Adesso, con l'inedito Blade Runner: The Lost Cut, abbiamo anche una versione fan made e possiamo goderci il brividio dell'assurdo grazie all'introduzione di John Belushi, Greedo, Frances McDormand, Steve Martin e Gene Hackman.