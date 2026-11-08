Blade Runner torna al cinema con la musica di Vangelis dal vivo: il cine-concerto oggi a Roma

Il futuro visionario immaginato da Ridley Scott incontra nuovamente le sonorità elettroniche di Vangelis in un'esperienza che unisce cinema e musica dal vivo. Domenica 8 novembre il capolavoro fantascientifico Blade Runner torna sul grande schermo dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, accompagnato dall'esecuzione dal vivo della sua celebre colonna sonora.

L'appuntamento, inserito nel programma del Romaeuropa Festival 2026 e realizzato in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con il sostegno di Poste Italiane, prevede due proiezioni, alle 17:00 e alle 21:00, nella Sala Santa Cecilia.

Protagonista musicale della serata sarà The Avex Ensemble, formazione internazionale specializzata nella reinterpretazione delle grandi colonne sonore elettroniche per il cinema.

La proiezione proporrà la versione Final Cut del 2007, supervisionata dallo stesso Ridley Scott e presentata in alta definizione. Il film sarà proiettato in lingua originale inglese con sottotitoli in italiano, mentre l'ensemble eseguirà la partitura di Vangelis in sincronia con le immagini, restituendo dal vivo tutta la complessità e la suggestione del suo universo sonoro.

Blade Runner, il futuro distopico di Ridley Scott

Sean Young in Blade Runner - una scena del film

Uscito nel 1982 e ispirato al romanzo Ma gli androidi sognano pecore elettriche? di Philip K. Dick, Blade Runner è diventato uno dei film più influenti nella storia della fantascienza. Un'opera che fonde atmosfere noir, immaginario cyberpunk e interrogativi filosofici, costruendo una Los Angeles futuristica, oscura e attraversata da piogge incessanti, luci artificiali e architetture monumentali.

La storia segue Rick Deckard, interpretato da Harrison Ford, un ex agente di polizia richiamato in servizio per rintracciare quattro replicanti fuggiti dalle colonie extraterrestri e rientrati clandestinamente sulla Terra. Il suo incarico lo conduce a confrontarsi con creature artificiali sempre più difficili da distinguere dagli esseri umani. L'incontro con Rachael, interpretata da Sean Young, apre una dimensione personale e sentimentale che mette in discussione le certezze del protagonista.

Al centro del film si sviluppano così temi destinati a conservare una straordinaria attualità: il significato dell'identità, il rapporto tra memoria e realtà, il desiderio di vivere e il confine, sempre più sfumato, tra naturale e artificiale.

La colonna sonora di Vangelis, protagonista del cine-concerto

A rendere Blade Runner un'esperienza cinematografica inconfondibile è anche la musica di Vangelis. Il compositore greco, tra i grandi pionieri della musica elettronica, ha costruito una partitura lontana dai tradizionali modelli orchestrali hollywoodiani, utilizzando sintetizzatori, suggestioni jazz, melodie malinconiche e sonorità ambientali.

Il risultato è un paesaggio musicale che non si limita ad accompagnare le immagini, ma contribuisce a definirne l'identità. Le atmosfere sospese dei sintetizzatori, le aperture melodiche e le incursioni del sassofono nel celebre Love Theme restituiscono il contrasto tra la freddezza tecnologica della metropoli e la dimensione profondamente umana dei suoi personaggi.

È proprio questa relazione tra immagine e suono a rappresentare il cuore del cine-concerto: la partitura verrà eseguita integralmente dal vivo da The Avex Ensemble, seguendo lo sviluppo narrativo del film e restituendo una nuova dimensione a una delle colonne sonore più riconoscibili della storia del cinema.

Un'esperienza internazionale tra cinema ed esecuzione dal vivo

Il progetto Blade Runner LIVE ha debuttato il 25 ottobre 2019 alla Royal Albert Hall di Londra, per poi raggiungere alcune delle principali sale europee. Il format mette in dialogo la visione cinematografica originale con l'esecuzione musicale dal vivo, valorizzando il ruolo centrale della composizione di Vangelis nell'esperienza complessiva del film.

A oltre quarant'anni dalla sua uscita, Blade Runner continua a interrogare il presente. Le sue riflessioni sull'intelligenza artificiale, sulla costruzione dei ricordi e sulla possibilità che una creatura artificiale sviluppi emozioni e desideri hanno acquisito nuove risonanze nell'epoca delle tecnologie intelligenti.