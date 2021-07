Blade Runner: Black Lotus, il trailer della serie anime

Svelato l'affascinante trailer di Blade Runner: Black Lotus, serie animata prodotta per Adult Swim e Crunchyroll ispirata all'universo del cult Blade Runner. Nel cast vocale dello show la protagonista Jessica Henwick e Brian Cox.

Al centro di Blade Runner: Black Lotus troviamo Elle, doppiata da

Jessica Henwick, replicante creata per scopi misteriosi. Will Yun Lee è stato scelto per doppiare Joseph, che possiede una discarica di pezzi di ricambio a Los Angeles; Samira Wiley interpreta Alani Davis, tra i nuovi arrivi nella polizia di Los Angeles; Brian Cox è Niander Wallace Sr, fondatore e CEO di Wallace Corporation; Wes Bentley dà voce allo scienziato Niander Wallace Jr., che lavora per il padre; Josh Duhamel è Marlowe, un letale Blade Runner; Peyton List interpreterà Josephine Grant, la moglie del capo della polizia Earl Grant, ruolo affidato a Stephen Root.

Il progetto si ispira al film Blade Runner 2049, con protagonisti Ryan Gosling e Harrison Ford, diretto da Denis Villeneuve.

La storia raccontata nei tredici episodi sarà ambientata nel 2032 e avrà tra i suoi protagonisti dei personaggi che sono già apparsi nella saga.

Shinichirô Watanabe è coinvolto in veste di creative producer e Shinji Aramaki ha diretto lo show in collaborazione con Kemji Kamiyama.

Aramaki e Watanabe avevano realizzato il cortometraggio Black Out 2022, uno dei racconti realizzati come prequel del lungometraggio di Villeneuve.