Blade Runner: lo studio ha assunto due dipendenti per tener in ordine la cronologia del franchise

Il franchise di Blade Runner continuerà a espandersi entro la fine dell'anno con la serie animata di Adult Swim e Crunchyroll Blade Runner: Black Lotus, ambientata tra l'originale Blade Runner di Ridley Scott del 1982 e il sequel del 2017 di Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. Per evitare problemi e incongruenze, lo studio a capo del franchise, Alcon Entertainment, ha ingaggiato due dipendenti per tenere sotto controllo la timeline verificando che personaggi e trama abbiano una logica all'interno del canone.

Sean Young in Blade Runner - una scena del film

A confermare la notizia è stato il co-fondatore di Alcon Entertainment e co-CEO Andrew Kosgrove. Anticipando le novità su Blade Runner: Black Lotus a un incontro della Television Critics Association (Via The Wrap), il produttore ha ammesso che tenere in ordine la vasta timeline del franchise non è più un problema visto che lo studio ha assunto due impiegati dediti a tenere ordine nella continuità del canone.

Da quanto anticipato finora, la serie anime Blade Runner: Black Lotus segue Elle (Jessica Henwick nella versione in lingua inglese, Arisa Shida nella versione giapponese), una giovane donna che si risveglia con abilità mortali da assassina, ma nessun ricordo del suo passato tranne un tatuaggio di loto nero sul suo corpo. La missione di Elle di scoprire la sua identità intreccia insieme elementi dei film di Ridley Scott e Denis Villeneuve. Ecco cosa ha svelato Andrew Kosgrove al riguardo:

"Abbiamo due persone che lavorano per noi ad Alcon il cui... non direi che è il loro lavoro a tempo pieno, ma è la maggior parte del loro lavoro. Lo prendono molto sul serio, intrecciano le diverse storie e si assicurando che le linee temporali, il canone, le motivazioni dei personaggi siano tutte senza soluzione di continuità e abbiano una logica all'interno del canone".

Blade Runner 2049: Jared Leto in una scena del film

Il produttore aggiunge: "Noi della Alcon siamo i custodi di Blade Runner e prendiamo il canone del franchise molto sul serio perché i fan, che sono molto numerosi, hanno investito così tanto di loro stessi in questo materiale".

Per quanto riguarda Blade Runner: Black Lotus, "sarà ambientata nel 2032 e cu saranno piccoli Easter eggs e sorprese di vario tipo legate all'universo di Blade Runner che confluiranno nella timeline. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto proprio questo come anno di ambientazione. Se ricordate da Blade Runner 2049, il blackout è un punto chiave della storia. Quindi questo è avvenuto dopo il blackout. È successo nel momento in cui i replicanti sono stati banditi... e la Tyrell Corporation è nei guai. Ma ovviamente abbiamo la nuova versione della Tyrell Corporation. La linea temporale cade circa a metà strada tra la fine del primo Blade Runner e l'inizio di 2049. Quindi siamo proprio in una sorta di punto intermedio in cui il personaggio interpretato da Jared Leto sta acquistando importanza e sta portando la sua visione riguardo a ciò che i replicanti possono essere nel mondo".

I 13 episodi di Blade Runner: Black Lotus debutteranno alla fine del 2021.