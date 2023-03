Blade Runner 2099: Jeremy Podeswa sarà il regista del pilot

Amazon ha annunciato che Jeremy Podeswa sarà coinvolto come regista del pilot di Blade Runner 2099, la nuova miniserie destinata a Prime Video ambientata nell'universo della saga sci-fi.

Il filmmaker avrà inoltre l'incarico di produttore esecutivo del progetto che verrà realizzato da Alcon Entertainment e Scott Free Produc tions.

Lo sviluppo dela miniserie Blade Runner 2099 era iniziato nel novembre 2021 e, come suggerisce il titolo, la storia sarà ambientata 50 anni dopo gli eventi raccontati nel sequel diretto da Denis Villeneuve.

Jeremy Podeswa ha numerose esperienze in campo televisivo, essendosi occupato di episodi di Station Eleven e del successo Il trono di spade.

Il film Blade Runner 2049 aveva come star Harrison Ford e Ryan Gosling, che non dovrebbero essere coinvolti in nessun modo con lo show.

Alcon Entertainment ha ottenuto i diritti del franchise di Blade Runner nel 2011, producendo il sequel affidato a Villeneuve e la serie animata Black Lotus.

Silka Luisa sarà showrunner della serie e tra i produttori ci sarà anche Ridley Scott tramite la sua Scott Free Productions, in collaborazione con Michael Green e Andrew Kosove e Broderick Johson.