Blade Runner 2049, su Netflix in streaming da oggi!

Agosto va verso la fine ma il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie a un film super apprezzato dalla stagione dei premi: ad arrivare in streaming oggi è Blade Runner 2049 con Ryan Gosling!

Dal regista candidato all'Oscar Denis Villeneuve (Miglior regia per Arrival) arriva Blade Runner 2049, sequel del celebre film del 1982 Blade Runner. Il cast del film è composto da Ryan Gosling nei panni di K e Harrison Ford che ritorna nel ruolo di Rick Deckard. Tra gli attori anche Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri e Lennie James e ancora Dave Bautista e il premio Oscar Jared Leto.

Trenta anni dopo gli eventi del primo film, un nuovo Blade Runner, l'agente K della LAPD (Gosling), dissotterra un segreto a lungo nascosto che potrebbe far precipitare quel che resta della società nel caos. La scoperta di K lo induce a cercare di rintracciare Rick Deckard (Ford), un ex Blade Runner della LAPD che è scomparso da molti anni. Blade Runner 2049 è stato prodotto dai candidati all'Oscar Andrew A. Kosove e Broderick Johnson e il tre volte vincitore dell'Emmy Bud Yorkin e Cynthia Sikes Yorkin, tratto da una storia di Hampton Fancher e con la sceneggiatura dello stesso Hampton Fancher e Michael Green. Il candidato all' Oscar Ridley Scott, regista dell'originale Blade Runner, è il produttore esecutivo.

Blade Runner 2049 è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.