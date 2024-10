Blade Runner 2049: Alcon fa causa a Elon Musk e Warner Bros per le immagini del film nell'evento Tesla

Gli avvocati di Alcon Entertainment hanno deciso di procedere per vie legali dopo l'uso non autorizzato di immagini di Blade Runner 2049 durante l'evento Tesla trasmesso in streaming il 10 ottobre.

Alcon Entertainment ha deciso di procedere per vie legali contro Elon Musk e Warner Bros Discovery per aver usato senza autorizzazione delle immagini di Blade Runner 2049.

Al centro della questione c'è la presentazione di Cybercab trasmessa via streaming il 10 ottobre.

La causa contro Tesla e Warner Bros

I documenti legali presentati dagli avvocati dello studio sostengono che siano state infrante le regole sul copyright per rendere l'evento WBDI-Tesla più "attraente" agli occhi del pubblico globale, usando il brand Blade Runner 2049 per contribuire a vendere i modelli di Tesla.

Alcon sostiene che era stato rifiutato l'uso di scene e immagini del film diretto nel 2017 da Denis Villeneuve il 9 ottobre, scoprendo successivamente che era stata usata apparentemente l'Intelligenza Artficiale per generare delle immagini di un personaggio dall'aspetto di Ryan Gosling e replicare alcune delle sequenze del film. Elon Musk avrebbe cercato di spiegare il motivo per cui stavano mostrando una foto di Blade Runner mentre parlava del suo nuovo prodotto, ma senza avere un "motivo credibile".

Blade Runner 2049: i 5 punti di forza di un blu-ray che è una magia di immagini e suoni

Il sostegno dato apertamente dall'imprenditore a Donald Trump e le sue dichiarazioni hanno contribuito a creare un'immagine "altamente politicizzata" e al centro delle critiche, rendendo quindi controproducente una possibile connessione tra lui e un brand. Musk, secondo gli avvocati, era stato personalmente informato che Alcon non aveva dato il permesso di usare le immagini perché lo studio e i suoi responsabili non sono d'accordo con le sue opinioni estreme dal punto di vista politico e sociale.

I documenti sottolineano "Alcon non voleva che BR2049 fosse associata a Musk, Tesla o qualsiasi altra società di Musk, per tutte queste ragioni".