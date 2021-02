Blade Runner 2049, Jared Leto svela la fonte di ispirazione delle sue lenti a contatto

Blade Runner 2049 ha tra i suoi protagonisti Jared Leto e l'attore ha ora svelato la sua fonte di ispirazione per le lenti di contatto del suo personaggio e rivelato un adorabile aneddoto legato alla collaborazione con Harrison Ford sul set.

L'attore ha inoltre rivelato che Denis Villeneuve gli ha permesso di decidere in modo autonomo un dettaglio riguardante Deckard.

L'attore premio Oscar Jared Leto, in un video di GQ, parla dei suoi personaggi iconici e ha spiegato, facendo riferimento al Blade Runner 2049 e a finale Fino all'ultimo indizio: "Ora ci sono due film in cui so la risposta che nessun altro conosce. Denis Villeneuve mi ha detto che, visto che guardo nella mente del personaggio di Harrison Ford, sono l'unico che sa se è un replicante oppure no. Quindi ha detto che posso decidere, ora ho quel segreto e lo stesso è accaduto con Fino all'ultimo indizio".

L'interprete di Niander Wallace ha inoltre rivelato un divertente momento avvenuto sul set: "Abbiamo finito la scena. Al termine di una lunga giornata di lavoro sul set. Ed era stata davvero intensa... Abbiamo girato la scena varie volte. Abbiamo finito e mi hanno spostato spingendomi fuori dall'inquadratura, l'assistente alla regia lo ha fatto. Ero lì in piedi da solo e qualcuno è venuto da me e ha avvolto le sue braccia intrno a me e mi ha dato questo enorme abbraccio. Un abbraccio davvero emozionante... Mi sembrava che stessero scendendo delle lacrime. Era Harrison Ford, ed è stato un momento speciale e bellissimo. Penso che fosse in una situazione davvero speciale in quella scena e sono stato così felice di essere lì con lui mentre portava sullo schermo un lavoro così grandioso".

Jared Leto ha inoltre svelato la fonte di ispirazione per le lenti a contatto che ha indossato durante le riprese di Blade Runner 2049: "Ho avuto un insegnante davvero meraviglioso, un ragazzo chiamato Chris, che è cieco e una persona fantastica. Abbiamo modellato i miei occhi nel film ispirandoci ai suoi nella vita reale. Ed è una persona semplicemente davvero speciale. C'è molto di lui negli aspetti fisici di quella performance".