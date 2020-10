Blade: Marvel sta cercando gli sceneggiatori giusti per il film con Mahershala Ali

Il nuovo film dedicato alle avventure di Blade avrà come star Mahershala Ali e i vertici Marvel starebbero cercando gli sceneggiatori giusti.

Il nuovo film di Blade prodotto dalla Marvel avrà come protagonista Mahershala Ali e, secondo alcune indiscrezioni, i produttori starebbero lavorando per individuare gli sceneggiatori giusti a cui affidare il progetto.

La nuova versione cinematografica del personaggio tratto dai fumetti era stata annunciata durante il San Diego Comic-Con nel 2019 e, attualmente, non ci sono più stati aggiornamenti.

Secondo quanto riporta il sito di The Hollywood Reporter, "Tra i progetti attuali che lo studio spera di usare per coinvolgere talenti afroamericani dietro la telecamera c'è anche Blade, con il film Marvel con star Mahershala Ali, per cui si stanno cercando gli sceneggiatori".

Kevin Feige ha da tempo dichiarato che spera di dare maggior spazio alla diversità nei progetti della casa di produzione dopo i successi ottenuti con Black Panther e Captain Marvel.

L'attuale situazione delle produzioni cinematografiche e televisive probabilmente ha rallentato lo sviluppo del nuovo cinecomic e online si parla di un possibile inizio del lavoro sul set nel 2022.

A quanto sappiamo finora, per vedere il nuovo Blade dovremo attendere a lungo. Il film con Mahershala Ali farà parte della Fase 5 dell'MCU e Kevin Feige ha svelato che è stato il due volte premio Oscar a contattarlo con la richiesta di interpretare il cacciatore di vampiri in un reboot dell'adattamento dei fumetti. Alcuni mesi dopo il sogno di Mahershala Ali è diventato realtà, permettendo così alla Marvel di concretizzare un ritorno che avevano pensato fosse adatto al mondo degli show televisivi.