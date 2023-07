Blade, Kit Harington: 'Non è mai stato previsto che il mio Black Knight comparisse nel film'

Kit Harington ha effettuato il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe in Eternals, film del 2021 diretto dalla regista premio Oscar Chloe, indossando i panni di Dane Whitman, personaggio che nei fumetti Marvel assume l'identità di Black Night. In molti erano convinti che sarebbe apparso nel film su Blade, ma a quanto pare non sarà così. A svelarlo è stato proprio lo stesso attore, ospite di una recente convention.

"In tutta onestà penso sia proprio quello il piano, farlo diventare Black Knight. Ma non si è mai parlato di una mia comparsata nel film su Blade. C'è stata molta confusione al riguardo. Non so quando accadrà, ma spero possa essere utilizzato di nuovo".

In molti si aspettavano un suo coinvolgimento visto quanto accaduto nella scena post-credits di Eternals dove Dane Whitman brandisce la Spada Nera con in sottofondo la voce di Blade. La produzione di Blade è stata però alquanto travagliata e i diversi cambi di sceneggiatura hanno rimosso qualsiasi riferimento al personaggio di Harington.

Blade, quando arriverà nelle sale?

Il reboot di Blade sarà diretto da Yann Demange da una sceneggiatura del candidato all'Emmy Michael Starrbury e, come anticipato, sarà "più oscuro della maggior parte dei film dell'MCU." Il film doveva arrivare nelle sale nel 2024, ma è slittato a febbraio 2025.

Il premio Oscar Mahershala Ali vestirà i panni del cacciatore di vampiri reso celebre sul grande schermo da Wesley Snipes negli anni 2000.