Kit Harington sui ruoli da eroe dopo Jon Snow: 'Sono difficili da rendere interessanti'

Kit Harington è in piena modalità villain nel suo nuovo film Blood for Dust, che è esattamente il tipo di ruolo che stava cercando dopo aver vestito a lungo i panni dell'eroico Jon Snow ne Il trono di spade della HBO.

Parlando con Entertainment Weekly, l'attore ha ammesso di essersi stancato di interpretare il ruolo dell'eroe e di essere ora più interessato a interpretare ragazzi "incasinati". "Questo è apparentemente ciò che stavo cercando", ha detto Harington. "Se guardo ai ruoli che ho assunto dopo aver interpretato un vero e proprio eroe ne Il trono di spade, devo ammettere che sembra esserci una sorta di resistenza a interpretare quel genere di personaggio. Non sono molto interessato a ruoli eroici e, se lo sono, devono essere piuttosto antieroi".

"Il mio cuore va alle persone che interpretano eroi", ha continuato. "Sono fottutamente difficili da interpretare e da rendere interessanti. È più affascinante come attore, credo, immedesimarsi in una persona profondamente colpevole e sbagliata, cercare di capire perché fa queste cose. Interpretare un ragazzo che fa tutte le cose giuste ed è spinto dal desiderio di essere buono, è più difficile. E penso che le persone che lo fanno con successo, che interpretano ruoli eroici classici, siano attori di grande talento. Ma al momento trovo più interessante interpretare delle persone incasinate".

Il trono di spade: Kit Harington in una scena della quarta stagione

Lo spinoff su Jon Snow

Harington si stava preparando a riprendere il ruolo di Jon Snow per un certo periodo, mentre stava sviluppando uno spinoff di GoT per la HBO incentrato sull'eroico personaggio, ma all'inizio del mese ha confermato che il progetto è stato accantonato. Forse la resistenza dell'attore nei confronti degli eroi tradizionali lo ha allontanato dall'interpretare nuovamente Jon Snow.

"Non ne avevo mai parlato, perché era in fase di sviluppo", ha detto Harington a ScreenRant a proposito dello spinoff. "Non volevo che trapelasse che era in fase di sviluppo. Non volevo che accadesse che la gente cominciasse a teorizzare, a entusiasmarsi o a odiare l'idea, mentre potrebbe non accadere mai, perché durante la fase di sviluppo si guarda a ogni aspetto e si valuta se ne vale la pena. Al momento è fuori discussione, perché non siamo riusciti a trovare la storia giusta da raccontare che ci entusiasmasse abbastanza. Quindi, abbiamo deciso di non continuare. Forse in futuro ci torneremo su, ma al momento no. È saldamente sullo scaffale".

Il trono di spade si è concluso con l'esilio di Jon Snow da Westeros, mentre cavalcava nella Foresta Stregata con il suo metalupo Ghost e i Bruti per iniziare una nuova vita. Molti fan pensavano che la serie spinoff avrebbe ripreso con le avventure di Snow con i Bruti. L'ultimo film di Harington, Blood for Dust, arriverà in alcune sale cinematografiche e in digitale il 19 aprile.