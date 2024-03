Blood for Dust: Kit Harington protagonista del primo trailer del film

Scoot McNairy e Kit Harington (Il trono di spade) sono vecchi amici diventati partner in crime nel nuovo trailer di Blood for Dust. Il thriller debutta in sale selezionate e in digitale il 19 aprile 2024. Anche Josh Lucas, Ethan Suplee e Stephen Dorff recitano nel film in uscita, diretto da Rod Blackhurst.

Nel trailer, McNairy interpreta Gus, un venditore ambulante in gravi difficoltà finanziarie. Disperato, si rivolge all'amico di vecchia data Ricky (Harington, con i suoi caratteristici baffi), un trafficante di armi e droghe illegali. Gus scopre presto che, contrariamente al noto aforisma, il crimine paga, e richiede anche un prezzo elevato in cambio. Ricky gli fa da guida in un mondo sotterraneo di strip club, valigie piene di soldi e strade secondarie desolate. Come prevedibile, tutto va storto: volano proiettili, i corpi iniziano ad accumularsi e Gus deve uscirne prima di perdere tutto.

Chi sono le star di Blood for Dust?

L'attore McNairy ha recitato nel dramma tecnologico Halt and Catch Fire della AMC, ambientato negli anni '80, e in Narcos: Mexico, oltre ad apparire in Argo, C'mon C'mon e Gone Girl. Prossimamente lo vedremo nel dramma universitario The Line, nel thriller horror Nightbitch e nel remake del thriller Speak No Evil. Conosciuto soprattutto per aver interpretato Jon Snow ne Il trono di spade, Harington ha recitato anche in Pompei, Il settimo figlio e nel film del MCU Eternals. Prossimamente reciterà nella storia d'amore sui viaggi nel tempo Eternal Return e nella terza stagione di Industry.

Lucas è attualmente presente in Yellowstone come versione più giovane del personaggio di Kevin Costner e sarà protagonista della prossima serie di commedie d'epoca Palm Royale della Apple. Suplee ha recitato in My Name is Earl e in American History X, recentemente è apparso in Manodrome. Dorff ha recitato in Blade e nella terza stagione di True Detective; recentemente è apparso in The Righteous Gemstones della HBO.