Blade, Kevin Feige sui ritardi nella produzione: "L'importante è realizzare il film nel modo giusto"

Kevin Feige ha parlato dei tanti ritardi e dei problemi affrontati da Blade, il reboot delle avventure del personaggio con star Mahershala Ali.

Il film era stato annunciato nel 2019 e anticipato da una scena post-credits in Eternals, uscito nei cinema nel 2021.

Il motivo della lunga attesa

In una nuova intervista rilasciata a BlackTree TV, il presidente dei Marvel Studios ha ora dichiarato: "Negli ultimi anni abbiamo cercato di capire come realizzare quel film. La cosa più importante per noi è non affrettarlo e realizzare il film Blade giusto. Perché ci sono stati alcuni film grandiosi su Blade alcuni anni fa, erano tutti vietati ai minori".

Il produttore ha così confermato che anche il lungometraggio con star Mahershala Ali, come accaduto con Deadpool & Wolverine, manterrà la sua natura non adatta agli spettatori più giovani, rivolgendosi a un pubblico adulto.

Blade: un progetto già fallimentare in partenza?

I tanti problemi del reboot

Il reboot aveva recentemente perso il suo secondo regista: Yann Demange ha infatti abbandonato lo sviluppo del film che aveva "ereditato" da Bassam Tariq.

Le riprese, come ormai è risaputo, sono state posticipate più volte anche a causa degli scioperi che hanno fermato le attività di attori e sceneggiatori nel 2023.

Il film Blade dovrebbe arrivare nei cinema il 7 novembre 2025 e nel cast, oltre ad Ali, dovrebbe esserci ancora Mia Goth, recentemente protagonista di MaXXXine.

Per ora bisognerà attendere per scoprire altri nomi coinvolti tra gli interpreti e i fan sperano che qualche aggiornamento arrivi tra qualche giorno dal San Diego Comic-Con 2024.

Il personaggio è stato creato da Marv Wolfman e dall'artista Gene Colan, debuttando nel 1973 tra le pagine del fumetto The Tomb of Dracula #10.

Dal 1998 al 2004, inoltre, sono stati realizzati tre film con star Wesley Snipes nell'iconico ruolo.