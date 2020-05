BlacKkKlansman, su Prime Video in streaming da oggi

BlacKkKlansman sbarca oggi in streaming su Amazon Prime Video nel catalogo di maggio 2020 e farà felici tutti gli appassionati di Spike Lee, col suo ultimo film vincitore dell'Oscar per la Migliore Sceneggiatura Non Originale!

Il film, ambientato negli anni '70, racconta la vera storia di un detective afroamericano che si è infiltrato in una succursale del Ku Kluk Klan attiva a Colorado Springs, diventandone un leader. Ron Stallworth stabilì infatti un legame con il leader del gruppo, David Duke (Topher Grace), attraverso alcune telefonate, mentre di persona è stato Flip Zimmerman ad affrontare la missione sotto copertura.

BlacKkKlansman: una scena del film

Protagonisti gli attori Adam Driver e John David Washington. BlacKkKlansman è stato nominato a ben 6 premi Oscar nel 2019, tra cui Miglior Colonna Sonora, Miglior Regia, Miglior Attore Non Protagonista (Driver), Miglior Montaggio e Miglior Sceneggiatura Non Originale, premio vinto a furor di popolo. Il vero Ron Stallworth aveva sempre immaginato Denzel Washington per interpretare il suo ruolo, ma è rimasto in estasi quando ha scoperto che per il suo personaggio era stato scelto il figlio John David.

