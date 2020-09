Black Widow: in vendita la Barbie ufficiale firmata Marvel e Mattel (FOTO)

La Barbie ufficiale di Black Widow, è stata messa in vendita da Marvel e Mattel in due versioni: il film in uscita nel 2021 vedrà Scarlett Johansson nel ruolo di Vedova Nera.

L'uscita di Black Widow e slittata al 2021 ma, nel frattempo, Marvel e Mattel hanno messo in vendita la Barbie ufficiale del personaggio degli Avengers interpretato dall'attrice Scarlett Johansson, disponibile in due versioni.

Adesso che l'uscita al cinema di Black Widow è stata rimandata ufficialmente di un anno rispetto al rilascio originariamente previsto, i fan del Marvel Cinematic Universe non possono che continuare a fantasticare su ciò che vedranno sul grande schermo dal 7 maggio 2021. Chi però non riesce proprio a placare il proprio hype per il film con Scarlett Johansson potrà intanto approfittare di un oggetto da collezione nato dalla collaborazione tra Marvel e Mattel, mettendosi a casa una Black Widow in miniatura.

In queste ore è stata infatti annunciata la Barbie ufficiale di Black Widow, realizzata in due versioni: bianca e nera. Entrambi i modelli sono fedeli ai costumi del film con dettagli che comprendono spalle corazzate, stivali alti fino al ginocchio, cintura multiuso, doppi manganelli, fondine e braccialetti. Entrambe le bambole sono alte circa 30 centimetri ed hanno braccia e gambe movibili. Potete dare un'occhiata alle Barbie nelle foto riportate di seguito:

Le Barbie saranno acquistabili tramite Amazon a 50 dollari l'una. Entrambi i modelli includeranno un certificato di autenticità. Di seguito trovate la sinossi ufficiale di Black Widow:

"Nei thriller spionistico ad alto tasso d'azione Black Widow dei Marvel Studios, Natasha Romanoff, meglio conosciuta come Vedova Nera, affronta le parti più oscure dei recessi della sua anima quando una pericolosa cospirazione insorge ed è legata proprio al suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla pur di eliminarla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni interrotte che si è lasciata alle spalle prima che diventasse un membro degli Avengers".

Per quanto riguarda il cast del film diretto da Cate Shortland, oltre a Scarlett Johansson troveremo anche Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, David Harbour nei panni di Alexei Shostakov (Red Guardian), William Hurt come Thunderbolt, Ray Winstone nel ruolo di Dreykov e Rachel Weisz come Melina Vostokoff.