Black Widow: Natasha ha gli stessi poteri di Captain America?

Black Widow come Captain America? Secondo una ipotesi di Thomas Bacon di ScreenRant parrebbe di sì. Nel senso che anche a Natasha Romanoff sarebbe stato iniettato un siero simile a quello del Super soldato di Captain America. I due avrebbero, dunque, gli stessi poteri e d'altronde anche in Russia esiste una versione sovietica di Steve Rogers, ovvero Red Guardian, quindi la teoria potrebbe essere plausibile.

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena

Inoltre c'è un precedente da tenere conto. Di Black Widow esiste una miniserie andata in onda nel 2004 in cui viene mostrato che a Nat, così come a tutti gli agenti della Red Room, siano state potenziate le abilità grazie ad una serie di esperimenti biochimici. Questo aspetto è stato nascosto a tutte le Vedove Nere, questo spiega perché Natasha non ne sia consapevole, anche perché sono state condizionate mentalmente a dimenticare il loro passato e gli sono stati falsati i ricordi con lezioni di ballo prese durante l'adolescenza, ma in realtà mai avvenute.

Black Widow, David Harbour in una scena del primo trailer del film

È interessante notare che in Avengers: Age of Ultron era stato mostrato un flashback di Vedova Nera in cui la si vedeva ragazzina mentre danzava. Quella stessa scena è stata riutilizzata nel trailer. Quindi secondo Bacon potrebbe essere un indizio che potrebbe corroborare la sua tesi. Ma nel caso fosse così, quali sarebbero i suoi super poteri? Nella miniserie si fa riferimento alla sua prodigiosa capacità di guarire più velocemente rispetto a una persona normale, mentre malattie e vecchiaia non sembrano scalfirla. Non rimane altro che aspettare il film per capire se questa teoria si rivelerà corretta o meno.