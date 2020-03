Black Widow: Scarlett Johansson svela scene del film (o quasi)

L'uscita nelle sale di Black Widow si avvicina, e Scarlett Johansson si rende protagonista di un video potenzialmente ricco di spoiler dal set del film... Ma solo per beneficenza.

Il filmato in questione è uno spot per promuovere l'iniziativa di Omaze per aiutare a raccogliere fondi in favore di Solar Responder, l'organizzazione no-profit fondata dal fratello della Johansson dedicata al primo soccorso mediante strumenti e mezzi che utilizzano energia rinnovabile. Nel video, Scarlett - un po' in stile Mark Ruffalo, un po' in stile Tom Holland - invita i fan a donare e partecipare al contest che vedrà il fortunato vincitore partecipare alla premiere Hollywoodiana di Black Widow (e all'after-party... Quanta vodka ci sarà?).

Ma nel far ciò, sembrerebbe anche volerci spoilerare qualcosa dal set dell'ultimo film targato Marvel Cinematic Universe, dove stanno apparentemente girando delle spettacolari scene d'azione... "Sembrerebbe" perché, nonostante l'attrice appaia più che convinta di averci fatto vedere qualche succulenta sequenza in barba ai piani alti (effettivamente, si sentono esplosioni a destra e a manca), in realtà l'obiettivo della telecamera del telefono rimane costantemente puntato verso di lei.

A quanto pare, Scarlett Johansson non ha il talento per lo spoiler che hanno invece sfoggiato più volte alcuni suoi colleghi...

Per maggiori informazioni sull'iniziativa benefica portata avanti dall'attrice potete visitare il sito ufficiale di Omaze.