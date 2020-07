Black Widow, Scarlett Johansson: "Senza Avengers: Endgame sarebbe stato un film diverso"

Black Widow riporterà sul grande schermo il personaggio interpretato da Scarlett Johansson e l'attrice ha condiviso qualche nuovo dettaglio del suo approccio al film Marvel in una nuova intervista.

L'atteso film completamente dedicato a Natasha ha dovuto subire numerosi spostamenti a causa delle chiusure delle sale cinematografiche e i fan del Marvel Cinematic Universe dovranno rimanere ancora un po' in attesa prima di scoprire un interessante tassello del passato dell'eroina.

Nel film ispirato alle origini dei personaggi, come è ormai ovvio, si compierà un salto nel passato rispetto a quanto accaduto in Avengers: Endgame.

Scarlett Johansson, tra le pagine di Empire, ha spiegato: "Se avessimo realizzato un film dedicato a Natasha prima dell'arrivo di quel film nelle sale sarebbe stato diverso da questo. Il sacrificio di Natasha in Endgame mi ha dato una prospettiva totalmente diversa per quanto riguarda chi è. Prima non penso che sarei stata in grado di mostrare la sua vera personalità, ciò che le dà forza e il suo nucleo emotivo. Non penso saremmo riusciti ad andare così a fondo. Probabilmente sarebbe stato un thriller di spie e non sarebbe andato in profondità".

Nel cast del film ci sarà anche Florence Pugh, destinata a raccogliere l'eredità di Black Widow nel Marvel Cinematic Universe, L'attrice ha spiegato: "Interpreto Yelena, la noiosa sorella minore che dice tutto quello che le passa per la testa senza conseguenze. Quando la incontriamo sta scoprendo il mondo attraverso una nuova luce, è ferita e complicata e agisce. Quando incontra il personaggio di Scarlett, Natasha, Yelena sta riscoprendo chi è dopo essere stata a lungo nella Red Room. Quindi le due donne stanno entrambe soffrendo in modi simili".

Ecco le immagini tratte da Empire: