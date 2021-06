Black Widow: Scarlett Johansson e la prima volta che parlò del film con Kevin Feige

In attesa dell'uscita di Black Widow, Scarlett Johansson ha ricordato la prima volta in cui ha parlato del film con Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios.

Scarlett Johansson ha ricordato quanto tempo è trascorso dalla prima volta in cui ha parlato di Black Widow con Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, sottolineando la sua felicità per il fatto che il film sia stato realizzato soltanto ora.

Black Widow: Scalett Johansson e Florence Pugh in una scena

Black Widow, il film che vedrà Scarlett Johansson tornare ad interpretare Vedova Nera, rientra tra quelle eccezioni in cui un eroe esordisce nel Marvel Cinematic Universe senza avere avuto ancora un film tutto suo. E se Black Panther e Spider-Man sono stati introdotti in Captain America: Civil War, prima che i due eroi che si imbarcassero in avventure da solisti, l'esordio di Natasha Romanoff risale addirittura ad Iron Man 2 del 2010. A distanza di dodici anni, Scarlett Johansson ha ammesso che lo sviluppo di un film interamente dedicato a Black Widow è stato oggetto di discussione sin dall'inizio.

Intervenuta a ET, Johansson ha raccontato: "Se ne parlava dal primo giorno. Ho aspettato al telefono per circa 10 anni, in attesa che Kevin Feige desse il via libera. Ho un ricordo, un po' vago perché stavamo tutti bevendo molto vino rosso, di noi mentre festeggiavamo e promuovevamo il primo film degli Avengers. Ci stavamo tutti divertendo e Feige ed io ci siamo seduti uno di fronte all'altro ad un tavolo e lui ha affrontato l'argomento ed abbiamo iniziato a parlare di cosa sarebbe potuto essere e quindi della possibilità di uno standalone. Quello sarebbe stato un film molto diverso da quello che invece stiamo facendo uscire ora".

Insomma, c'è stato un periodo in cui i Marvel Studios avrebbero dato il via libera a Black Widow, inserendo il film nella Fase Due. E sì, in quel caso la storia narrata sarebbe stata piuttosto diversa da quella che vedremo presto sul grande schermo. Da allora, Vedova Nera ha continuato ad essere un importante supporto negli ultimi due film di Capitan America ed ha continuato ad essere un membro chiave della formazione dei Vendicatori. Alla fine, il viaggio di Natasha Romanoff nel MCU si è concluso in Avengers: Endgame, quando si è sacrificata in modo che Occhio di Falco potesse ottenere la Gemma dell'Anima. Black Widow, però, riporterà indietro l'orologio per seguire il personaggio tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Da parte sua, in ogni caso, Scarlett Johansson è felice che ci sia voluto così tanto tempo per realizzare Black Widow, dato che ora sono stati in grado di realizzare il film semplicemente perché volevano, piuttosto che inserirlo come un pezzo del puzzle della Saga dell'Infinito.

Ricordiamo che Black Widow uscirà il 9 luglio nelle cinema ed in anteprima su Disney+ Premier Access.