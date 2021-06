Avengers: Endgame: Scarlett Johansson "giustifica" la morte di Black Widow

Scarlett Johansson, interprete di Black Widow nel Marvel Cinematic Universe, ha giustificato la morte di Vedova Nera, difendendo così la scelta di sacrificare proprio il suo personaggio in Avengers: Endgame.

Black Widow: un primo piano di Scarlett Johansson

Tra le scene più strazianti e discusse di Avengers: Endgame c'è sicuramente quella relativa alla morte di Vedova Nera. Il personaggio interpretato da Scarlett Johansson si è sacrificato davanti ad Occhio di Falco e tale sequenza ha diviso il pubblico, scatenando l'indignazione di chi considera insensata la scelta di terminare in quel modo l'arco narrativo di Natasha Romanoff. A distanza di due anni dall'uscita del film, proprio Johansson è tornata a parlare di questa controversa scena, difendendo la scelta degli sceneggiatori.

Avengers: Endgame, una scena con Scarlett Johansson

Introdotta nel 2010 in Iron Man 2 come l'agente dello S.H.I.E.L.D. scelto per tenere d'occhio Iron Man, Black Widow è poi diventata un membro stabile dei Vendicatori. Ha sostenuto la prima squadra di supereroi MCU nelle principali battaglie, ed è stata coinvolta anche nei film da solista di Captain America (The Winter Soldier e Civil War). Tuttavia, il suo viaggio si è concluso su Vormir quando ha deciso di rinunciare alla sua vita per la Gemma dell'Anima.

In un'intervista sul set con ET Online, rilasciata per promuovere l'uscita di Black Widow, Scarlett Johansson ha ammesso di essere a conoscenza della risposta divisiva dei fan riguardo la morte di Natasha Romanoff in Avengers: Endgame. Ha però spiegato il motivo per cui aveva senso che il suo personaggio fosse quello che si sacrificava:

"È divertente perché ho assistito ad un sacco di reazioni contrastanti al suo destino in Endgame. Ma per me aveva molto senso che si sacrificasse non solo per il bene più grande dell'umanità, ma in realtà per i suoi amici, che per lei erano davvero al centro di tutto".

Scarlett Johansson: "All'inizio Black Widow è stata sessualizzata e trattata da schifo"

La spiegazione di Johansson si distacca da quanto rivelato dai registi del film. I fratelli Russo hanno infatti ammesso che ci sono stati continui cambi di idea su chi si sarebbe sacrificato tra Vedova Nera e Occhio di Falco. Alla fine hanno optato per Nat, permettendole di decidere il suo destino, qualcosa che a malapena aveva il lusso di fare prima nel suo arco narrativo. Nonostante ciò, la risposta di Johansson può essere inquadrata come complementare a quella logica.

Tuttavia, gran parte delle critiche sulla controversa morte di Black Widow sono state mosse da chi semplicemente si chiedeva se il personaggio meritasse o meno di morire in quel modo, senza neanche la possibilità di vedere i suoi amici resuscitare. A questo punto, i fan sperano che il film di Black Widow giustifichi ulteriormente la scomparsa di un personaggio così amato come Natasha Romanoff. Ricordiamo che il film uscirà il 7 luglio nelle sale ed il 9 luglio su Disney+ con Accesso VIP.